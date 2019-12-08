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«Мерседес» не будет спешить с определением состава пилотов на 2021 год

«Мерседес» не будет спешить с определением состава пилотов на 2021 год
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что в команде не будут спешить с определением состава команды на 2021 год. По словам функционера, в «Мерседесе» намерены ждать решения Льюиса Хэмилтона и только после этого в случае необходимости искать ему замену.

«В нашей команде большое значение имеет честность и преданность. Нам нужно понимание позиции Льюиса Хэмилтона, это ключевой вопрос. Пока не проведём с ним переговоров и не проясним ситуацию, другие варианты рассматриваться не будут. Не думаю, что нам нужно спешить. Нам нужен сильнейший состав на 2021 год. Думаю, сезон слухов скоро будет открыт, впереди целый год. Не так уж и важно, определимся мы с составом в апреле, июле или октябре», — приводит слова Вольфа Autosport.

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