Пилоты RDS устроили дрифт на улицах Санкт-Петербурга

Пилоты российской дрифт-серии RDS GP петербуржец Сергей Кабаргин (более известный как ddKaba) и красноярец Аркадий Цареградцев стали участниками нового видеоролика, в котором устроили парный дрифт на улицах Санкт-Петербурга.

В Северной столице гонщики сели за руль суперкаров Flanker F, разработанных ddkaba, и проехали по городским улицам. Заезд включал в себя как загородные магистрали, так и улицы в центре города — в частности, стрелку Васильевского острова, Дворцовый и Троицкий мосты, Марсово поле и окрестности Михайловского замка.

Ролик, ставший первым подобным видео в России, снимался летом 2019 года, но его официальная премьера состоялась только 9 декабря.

Посмотреть видео можно на YouTube-канала ddKaba.