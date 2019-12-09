Пилоты RDS устроили дрифт на улицах Санкт-Петербурга
Пилоты российской дрифт-серии RDS GP петербуржец Сергей Кабаргин (более известный как ddKaba) и красноярец Аркадий Цареградцев стали участниками нового видеоролика, в котором устроили парный дрифт на улицах Санкт-Петербурга.
В Северной столице гонщики сели за руль суперкаров Flanker F, разработанных ddkaba, и проехали по городским улицам. Заезд включал в себя как загородные магистрали, так и улицы в центре города — в частности, стрелку Васильевского острова, Дворцовый и Троицкий мосты, Марсово поле и окрестности Михайловского замка.
Ролик, ставший первым подобным видео в России, снимался летом 2019 года, но его официальная премьера состоялась только 9 декабря.
Посмотреть видео можно на YouTube-канала ddKaba.
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