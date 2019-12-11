В «Феррари» всё ещё недовольны регламентом на 2021 год

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что он недоволен принятым на 2021 год техническим регламентом. Вместе с тем, он не видел смысла голосовать против него, так как это не имело бы никакого значения.
«Мы проголосовали за регламент, хотя не были им довольны на 100%. Но наш голос против не имел бы значения, так как остальные были за. Конечно, на наш взгляд, нужно было кое-что поменять. Но кое-какие решения мы продавили. Коробка передач и тормозная система не будут стандартными. В аэродинамике также предоставляется немного больше свободы. Последний проект, за который проголосовали мы, был значительно лучше первоначального варианта. Что касается финансового регламента, то это сложный процесс. Сейчас мы всё тестируем и смотрим, как это будет проходить. Если мы должны будем сокращать штат, сделать это в Италии гораздо тяжелее, чем в других странах. Мы не можем просто взять и отправить людей домой. Вероятно, наши сотрудники переключатся на работу в департаменте GT», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
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