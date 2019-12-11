Квят и Феттель не попали в топ-10 лучших пилотов по версии болельщиков Ф-1

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал список 10 лучших пилотов минувшего сезона по версии болельщиков. Рейтинг был составлен согласно оценкам болельщиков на сервисе F1 Fan Voice. По итогам голосования по 10-балльной шкале в Ф-1 вывели среднюю оценку для каждого участника чемпионата.



Первое место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену (8,59 балла). Второе место у пилота «Мерседеса», шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (8,37), а третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена» (8,24). Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал четвёртым (7,90), напарник Сайнса Ландо Норрис — пятым (7,87), напарник Хэмилтона Валттери Боттас — шестой (7,15), а Александер Албон из «Реб Булл» — седьмой (7,12).



Себастьян Феттель стал единственным пилотом из топ-команд, не попавшим в топ-10. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в десятку также не попал, оставшись на 14-й строчке.