Косаченко связала спад у Квята с рождением дочери

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко связала спад у российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята во второй половине сезона-2019 с рождением дочери.



«Не думаю, что причиной стало появление нового партнёра по команде. У каждого спортсмена бывают взлеты и падения. С чем связан осенний спад Даниила, лучше поинтересоваться у самого Квята. Но я вспоминаю времена выступлений Михаэля Шумахера. Когда у него появлялись дети, он говорил, что ребенок влияет на секунды на трассе. С секундами на треке у Квята всё в порядке, а вот дополнительная нервозность во второй части сезона появилась. Мне кажется, что такие вещи регулируются. Как только Даня приехал на этап «Ф-1» в Бразилию — третий для него дом после России и Италии, — сразу произошёл какой-то психологический надрыв. Даниилу предстоит работа по восстановлению сил и энергии. Он с этой работой уже хорошо знаком и успешно с ней справлялся. Справится и сейчас», — приводит слова Косаченко Sportbox.