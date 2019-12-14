Зак Браун: Норрис стал глотком свежего воздуха для «Макларена»

Руководитель «Макларена» Зак Браун остался доволен работой Ландо Норриса в его первый год в команде, отметив, что тот дисциплинирован не по годам.

«Думаю, появление Норриса стало глотком свежего воздуха для „Макларена“. Он очень честен с самим собой. Он более критичен к себе, чем сама команда. Это значит, что он постоянно хочет прогрессировать. В его возрасте не каждый настолько дисциплинирован. Глядя на себя в зеркало, он может чувствовать себя звездой мирового уровня, но он вовсе не такой.

Что касается его партнёрства с Сайнсом, то он учится у Карлоса и впитывает всё словно губка", — приводит слова Брауна GPToday.

По итогам первого сезона в Формуле-1 Ландо Норрис занял 11-е место в общем зачёте, набрав 49 очков.