Боттас оценил сезон на 8 баллов из 10

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что минувший сезон стал лучшим в карьере. Вместе с тем финн подчеркнул, что ему необходимо прибавлять.

«Команде за сезон можно поставить девять баллов из десяти. Это было близко к идеалу, но не могу поставить десять, так как прогрессировать нужно всегда. А у меня сезон-2019 — пока лучший в карьере. Это касается и скорости в гонках, и среднего темпа. Поставил бы себе восемь баллов из десяти. Определённо, могу пилотировать лучше.

Прибавил в стабильности и стал лучше в этом плане, чем в предыдущие годы. Но мне нужно научиться пилотировать одинаково хорошо на всех типах трасс и в любых погодных условиях. В этом необходимо прогрессировать. Стабильность на протяжении всего сезона зависит от множества деталей, не могу назвать какой-то конкретный фактор", — приводит слова Боттаса Crash.