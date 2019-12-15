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Гасли: моя цель — вернуться в «Ред Булл»

Гасли: моя цель — вернуться в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли заявил, что ставит перед собой цель вернуться в состав команды «Ред Булл».

Напомним, Гасли первую половину сезона-2019 провёл в «Ред Булл», однако после летнего перерыва его вследствие неудовлетворительных результатов отправили назад в «Торо Россо», где он стал напарником россиянина Даниила Квята.

«Это был сложный год для меня, но я никогда не забуду подиум на Гран-при Бразилии. Этот результат был достигнут благодаря тому, что я не сдался после перевода в «Торо Россо». Моя цель — вернуться в «Ред Булл». В следующем году я планирую показать, что способен выступать стабильно хорошо. И мне будет полезен опыт сезона-2019», — приводит слова Пьера Гасли F1Maximaal.

Лучший результат в сезоне и в карьере Гасли показал на Гран-при Бразилии, когда уже выступал за «Торо Россо». На «Интерлагосе» француз финишировал вторым, уступив лишь бывшему напарнику Максу Ферстаппену.

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