Квят рассказал, как добился разговора с Марко перед возвращением в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как ему в 2018 году удалось наладить контакт с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко. Вместе с тем россиянин добавил, что до сих пор не знает, что заставило функционера вернуть его в ряды «Торо Россо».

«Ближе к лету 2018 года я провёл кое с кем переговоры. Конечно, я был не в лучшем положении, но в целом всё было неплохо. Но я до сих пор не знаю, что заставило Марко пригласить меня снова. Он из того типа людей, которые уже после рукопожатия понимают, что человек сильно изменился. В ходе сезона у меня с ним было несколько разговоров, но это были типичные беседы бывшего босса и его работника.

Потом я начал общаться с командами. Я говорил им, и ему тоже, что если им кто-то понадобится… Получилось так, что я звонил Марко за несколько дней до объявления об уходе Риккардо из «Ред Булл». Так что он подумал обо мне, позвонил и предложил встретиться. Так всё и случилось», — приводит слова Квята Autosport.