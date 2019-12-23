Жена Петеранселя не сможет принять участие в «Дакаре»-2020

Жена легендарного гонщика Стефана Петеранселя Андреа не примет участия в ралли-марафоне «Дакар»-2020, сообщает MFE-Live. По информации источника, причиной отказа Андреа Петерансель от участия в ралли-рейде стали проблемы со здоровьем. Ещё в 2018 году её беспокоило внутреннее ухо, из-за чего Андреа была вынуждена отказаться от участия в ралли-марафоне «Дакар»-2019 вместе с мужем. Проблемы со здоровьем не позволили ей переносить нагрузки и скорости наравне с её мужем. Место Андреа Петерансель на «Дакаре»-2020 займёт Паоло Фиуза.
Андреа была вынуждена выступать на «Дакаре»-2019 в категории Т3 (мотовездеходы). Она выступала вместе с физиотерапевтом команды X-Raid Аннет Фишер и составила с ней первый в истории женский немецкий экипаж.
Ранее Стефан Петерансель с супругой стали обладателем Кубка мира по ралли-рейдам.
- 23 декабря 2019
-
23:48
-
22:56
-
21:55
-
20:52
-
19:38
-
19:01
-
17:40
-
16:00
-
15:16
-
15:00
-
13:42
-
13:34
-
13:23
-
13:07
-
12:00
-
10:47
-
10:00
-
09:00
-
00:47
-
00:00
- 22 декабря 2019
-
22:42
-
21:54
-
20:43
-
20:00
-
18:52
-
18:40
-
16:43
-
15:47
-
14:58
-
14:08
-
12:15
-
10:53
-
09:33
-
00:57
- 21 декабря 2019
-
23:59