Жена Петеранселя не сможет принять участие в «Дакаре»-2020

Жена легендарного гонщика Стефана Петеранселя Андреа не примет участия в ралли-марафоне «Дакар»-2020, сообщает MFE-Live. По информации источника, причиной отказа Андреа Петерансель от участия в ралли-рейде стали проблемы со здоровьем. Ещё в 2018 году её беспокоило внутреннее ухо, из-за чего Андреа была вынуждена отказаться от участия в ралли-марафоне «Дакар»-2019 вместе с мужем. Проблемы со здоровьем не позволили ей переносить нагрузки и скорости наравне с её мужем. Место Андреа Петерансель на «Дакаре»-2020 займёт Паоло Фиуза.



Андреа была вынуждена выступать на «Дакаре»-2019 в категории Т3 (мотовездеходы). Она выступала вместе с физиотерапевтом команды X-Raid Аннет Фишер и составила с ней первый в истории женский немецкий экипаж.



Ранее Стефан Петерансель с супругой стали обладателем Кубка мира по ралли-рейдам.