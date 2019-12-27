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Вильнёв будет выступать в собственной команде в Евросерии NASCAR

Вильнёв будет выступать в собственной команде в Евросерии NASCAR
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв в следующем сезоне будет выступать в составе собственной команды в Евросерии NASCAR. Вильнёв вместе с давним другом Патриком Лемари владеют командой FEED Racing, которая является частью их собственной гоночной академии.

«Проект направлен на то, чтобы дать молодым талантам возможность расти и становиться профессионалами в гонках. Мне всегда нравились такие машины и подобные гонки.

С Патриком Лемари мы знакомы с восьми лет, он был тест-пилотом в BAR в Формуле 1, и мы вместе основали гоночную академию FEED, так что это естественный шаг вперед.

Автомобили Евросерии NASCAR идеально подходят для изучения основ пилотирования гоночной машины», — приводит слова Вильнёва Autosport.

В 2019 году Вильнёв завоевал два поула и закончил чемпионат на восьмой позиции.

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