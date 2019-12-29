Марко: Формула-Е — не конкурент Формуле-1
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что Формула-Е не станет конкурентом Формулы-1.
«Махинации «Фольксвагена» спровоцировали развитие электрокаров. Но Формула-Е — не конкурент Формуле-1. До тех пор, пока огромные дизельные генераторы используются для того, чтобы производить для машин электричество, беспокоиться будет не о чем. Формула-1 как шоу и вид спорта никуда не денется. Но цена должна быть разумной. При этом Формула-1 останется лидером технологий будущего», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Ранее Формула-Е была признана ФИА чемпионатом мира и получит этот статус начиная с сезона-2020/2021. Формула-Е существует с 2014 года, в настоящий момент проходит шестой сезон в истории серии.
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