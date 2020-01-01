Кубица прокомментировал контракт с «Альфа Ромео»
Польский гонщик Роберт Кубица прокомментировал новую должность, которую он получил в команде Формулы-1 «Альфа Ромео». В сезоне-2020 Кубица будет резервным гонщиком команды из Хинвиля.
«Я действительно очень рад открыть новую главу в карьере, присоединившись к Alfa Romeo Racing Orlen. Эта команда занимает особое место в моём сердце, и мне приятно видеть, что здесь ещё остались знакомые мне лица. Время и обстоятельства, разумеется, изменились, но я убеждён, что найду тут те же приверженность делу и жажду успеха», — приводит слова гонщика пресс-служба команды.
Напомним, единственную победу в Формуле-1 Кубица, выигравший Гран-при Канады 2008 года, одержал как раз в составе команды из Хинвиля, когда она выступала в статусе заводской команды БМВ.
Кубица стал резервным гонщиком «Альфа Ромео»
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