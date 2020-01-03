Алонсо: не хочу покидать «Дакар» через 2-3 дня после старта из-за глупой ошибки

Двукратный чемпион мира Формулы-1, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» и чемпион WEC Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от дебюта на ралли «Дакар». По словам испанца, он намерен полностью преодолеть многодневный ралли-марафон и постарается избежать серьёзных ошибок.
«Я выступлю на „Дакаре“, чтобы понять, что он из себя представляет. Но более того, я хочу добраться до финиша. Мы знаем, что лишь каждый четвёртый добирается до финиша, это действительно тяжело. Не думаю, что есть что-то, что так сильно отличается от Формулы-1. Но это интересный вызов. Определённо, всё это кажется невозможным на бумаге, но я хочу принять вызов и извлечь уроки.
Месяцы приготовления к «Дакару» обогатили меня как пилота. Во время серьёзных вызовов это всегда входит в мои приоритеты — стать лучше, чем был до этого. Я подхожу к старту ралли с определённым спокойствием. Не хочу покидать «Дакар» через 2-3 дня после старта из-за глупой ошибки", — приводит слова Алонсо Yahoo.
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