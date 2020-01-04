Алонсо — о выступлении на «Дакаре»: делаю это ради развлечения

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от ралли «Дакар»-2020, подчеркнув, что, появившись на ралли-марафоне, он не собирается никому ничего доказывать.

«Чувствую какие-то высокие ожидания. Но в этом виде гонок есть классные и великие пилоты. Я не делаю это, чтобы что-то кому-то доказать. Выступлю на „Дакаре“ ради развлечения. Пусть кто-то другой выиграет столько, сколько выиграл я, а после попробует себя в ралли. Я делаю это не ради внимания СМИ, мне это не нужно. Мне было бы спокойнее в какой-либо другой дисциплине, в своей зоне комфорта. Здесь же меня ждёт абсолютно новый вызов, который за гранью моего контроля.

Что касается фаворитов, главный претендент на победу — Нассер Аль-Аттия, он знает эту местность. Также быстр Язид Аль-Раджи. Не стал бы списывать со счётов Стефана Петеранселя и Карлоса Сайнса, они очень быстры", — приводит слова испанца Motorsport.