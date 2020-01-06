Кузьмич — о первом этапе «Дакара»: был кромешный ад, я наглотался пыли

Штурман пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана Алексей Кузьмич подвёл итоги первого этапа «Дакара»-2020, на котором их экипаж стал 36-м.



«Проехали очень непростой день. Организаторы на брифинге сказали, что „Дакар“ должен быть „Дакаром“ и каждый должен быть счастлив, что финишировал. Видимо, они решили всем это доказать с первого же этапа. Общая длина — 700 километров, сам спецучасток — 320. Это был кромешный ад: огромное количество русел рек, я наглотался пыли — глаза режет, сложно говорить. Причём такой чумовой микс: то острые дюны, то места, где можно 180 ехать, то входы в русла и каньоны с дикими камнями.



На первой точке мы отставали всего на две минуты, но потом сели в „пухляке“ — можно сказать, на ровном месте: заехали на дюну и всё. Вылезали минут двадцать, потому что стоило выехать с трапиков, как опять „прилипали“. Какой-то „пухляк“ образовался как назло. Причём обидно: это произошло за два километра до конца первой части, так что нас обогнали все, кому мы до этого объехали. Вторая часть оказалась сложнее: мы пробили два задних колеса, на ещё одном пробитом финишировали, плюс поломался задний привод. К сожалению, перед „Дакаром“ у меня не было времени потренироваться в обслуживании машины, мне только на пальцах объяснили, так что ещё где-то минут двадцать потеряли на замену привода. Но в целом я доволен, что гонка стартовала», — передаёт слова Кузьмича корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.