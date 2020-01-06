Алонсо потерял более двух с половиной часов из-за сломанной подвески на втором СУ «Дакара»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с большими проблемами на втором спецучастке «Дакара»-2020. Алонсо из-за сломанной подвески был вынужден ждать помощи от своей команды и потерял из-за этого около двух с половиной часов.



Россияне Денис Кротов и Владимир Васильев пришли к финишу на 14-й и 17-й позициях соответственно.



Напомним, лучшее время на втором СУ «Дакара»-2020 показал южноафриканский автогонщик Джиниэл де Вильерс.



«Дакар-2020». Внедорожники. Второй СУ



1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.20

2. Орландо Терранова (Mini) — +3.57

3. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.42

4. Матьё Серрадори (Century) — +9.39

5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.46

6. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…

14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…

17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…

61. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:24.38.



«Дакар-2020». Внедорожники. Общий зачёт



1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.36

2. Карлос Сайнс (Mini) — +4.43

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.07

4. Матьё Серрадори (Century) — +7.22

5. Вайдотас Жала (Century) — +8.11

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.04

12. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…

26. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…

48. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:38.53…