Алонсо потерял более двух с половиной часов из-за сломанной подвески на втором СУ «Дакара»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо столкнулся с большими проблемами на втором спецучастке «Дакара»-2020. Алонсо из-за сломанной подвески был вынужден ждать помощи от своей команды и потерял из-за этого около двух с половиной часов.
Россияне Денис Кротов и Владимир Васильев пришли к финишу на 14-й и 17-й позициях соответственно.
Напомним, лучшее время на втором СУ «Дакара»-2020 показал южноафриканский автогонщик Джиниэл де Вильерс.
«Дакар-2020». Внедорожники. Второй СУ
1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.20
2. Орландо Терранова (Mini) — +3.57
3. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.42
4. Матьё Серрадори (Century) — +9.39
5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.46
6. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…
14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…
17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…
61. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:24.38.
«Дакар-2020». Внедорожники. Общий зачёт
1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.36
2. Карлос Сайнс (Mini) — +4.43
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.07
4. Матьё Серрадори (Century) — +7.22
5. Вайдотас Жала (Century) — +8.11
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.04
12. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…
26. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…
48. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:38.53…
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