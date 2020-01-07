Кузьмич: третья секция этапа — просто каменный ад не в квадрате, а в кубе!

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на «Дакаре»-2020 с Ясиром Сейданом, прокомментировал третий результат на третьем этапе ралли-марафона.



«Спецучасток был разбит на три секции, между ними была нейтрализация по полчаса. Это позволяло восстановиться — размяться, перекусить, прийти в себя и снова «дубасить». Первые две секции были интересными, со сложной навигацией. Голова после финиша была опухшая! Две секции были с песком — не дюнами, но холмами, очень скоростные. А третья — просто каменный ад не в квадрате, а в кубе! Навигация была наисложнейшая, особенно когда между точками 5–6 километров и нужно выбрать верную дорожку из миллиона имеющихся, причём многие наезжены местными жителями. Сложная головоломка, но мы справились.



Пробили всего одно колесо, причём не на последней секции с камнями, а в песках — непонятно. Возможно, не пробили, а «разули», тем более что его быстро спустило. Больше никаких проблем не было, с машиной всё отлично. Продолжаем «дубасить», но в меру», — заявил Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.