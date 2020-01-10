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Гонщика DTM, сына главы дома Габсбургов, призвали в австрийскую армию

Гонщика DTM, сына главы дома Габсбургов, призвали в австрийскую армию
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Гонщик DTM Фердинанд Габсбург в начале 2020 года был призван в вооружённые силы Австрии, пишет Speedweek. Военная служба не должна помешать автоспортивной карьере Габсбурга, который в 2019 году дебютировал в DTM в составе «Астон Мартина». Планируется, что после одного месяца в казармах Габсбурга переведут в Heeressportverband — аналог спортивной роты в России.

Сам гонщик вполне доволен условиями пребывания в армии. «У меня появилась возможность что-то сделать для своей родины. Здесь можно многому научиться. В моём спорте ты являешься воином-одиночкой, а здесь — частью большой группы. Не волнуйтесь, в 2020 году я вернусь в гоночную машину и, вероятно, буду готов как никогда хорошо, ведь наша армия предоставляет прекрасные возможности для спортсменов», — заявил Габсбург.

Таким образом, главной проблемой для пилота остаётся неопределённость с дальнейшей карьерой. «Астон Мартин» продолжает искать нового технического партнёра после решения расстаться с HWA и не подтвердил состав гонщиков на сезон-2020.

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