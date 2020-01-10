В 2020 году в Супер Формуле выступят пилот программы «РБ» и первая девушка в истории серии

В следующем сезоне японской гоночной серии «Супер Формула» появятся несколько интересных новобранцев. Так, в чемпионате выступит эстонский пилот, воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс. В 2019 году он выступал в Формуле-3, а также провёл одну гонку в Супер Формуле. Предстоящий сезон станет для него первым полноценным в японской серии. Випс будет выступать в составе команды Mugen, сообщает Motorsport.

Кроме того, впервые в истории серии в Супер Формуле появится пилотесса. Тест-пилот «Альфа Ромео» Татьяна Кальдерон будет защищать цвета «Драго Корс». В 2019 году колумбийка выступала в Формуле-2, но высокими результатами не отметилась. По итогам сезона она заняла лишь 22-е место в общем зачёте