В 2020 году в Супер Формуле выступят пилот программы «РБ» и первая девушка в истории серии
В следующем сезоне японской гоночной серии «Супер Формула» появятся несколько интересных новобранцев. Так, в чемпионате выступит эстонский пилот, воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс. В 2019 году он выступал в Формуле-3, а также провёл одну гонку в Супер Формуле. Предстоящий сезон станет для него первым полноценным в японской серии. Випс будет выступать в составе команды Mugen, сообщает Motorsport.
Кроме того, впервые в истории серии в Супер Формуле появится пилотесса. Тест-пилот «Альфа Ромео» Татьяна Кальдерон будет защищать цвета «Драго Корс». В 2019 году колумбийка выступала в Формуле-2, но высокими результатами не отметилась. По итогам сезона она заняла лишь 22-е место в общем зачёте
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