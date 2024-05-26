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«У меня нет причин кому-то отказывать». Аяо Комацу — о возможном подписании Окона

«У меня нет причин кому-то отказывать». Аяо Комацу — о возможном подписании Окона
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подтвердил, что пилот «Альпин» Эстебан Окон может претендовать на место в их команде.

«На данный момент у меня нет причин кому-то отказывать. Если кто-то придёт к нам, проявит к нам интерес, то я не буду закрывать перед этим человеком дверь. Эстебан Окон — один из них, но также один из многих. Конечно, спортивные результаты замечают все. Я благодарен, что некоторые действующие пилоты Формулы-1 проявляют интерес к нашей команде», — приводит слова Комацу портал GrandPrix.

Напомним, на данный момент французский пилот занимает 15-ю позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету одно очко.

Ранее Гасли раскритиковал Окона за аварию на первом круге гонки Гран-при Монако.

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