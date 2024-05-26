Чагин раскритиковал решение допустить российских атлетов до ОИ-2024 в нейтральном статусе

Легендарный гонщик Владимир Чагин высказался об участии российских атлетов на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

«Это ужасно, что спорт в наши дни перемешался с политикой, но мы находимся в этих реалиях. Я патриот своей страны. Моё мнение в том, что чувство Родины и патриотизма должно быть выше и важнее для наших спортсменов. И то, что нас вынуждают участвовать под нейтральным флагом, без гимна нашей страны – это унижение для нас! Главный стимул для спортсмена в международных соревнованиях – победить и дать повод играть гимну своей Родины первым. А этого не происходит.

И нам это навязывают. Чтобы всем нашим спортсменам не отстать в развитии, надо поднимать уровень чемпионатов России во всех видах спорта. Если перебрать в голове основные олимпийские и неолимпийские дисциплины, то мы там лучшие, самые быстрые, самые победные.

И даже на сегодняшний день результаты чемпионатов России выше чемпионатов мира или Европы. Неоднократно слышал от зарубежных спортсменов: «Ну что, ну мы победили, а русских-то не было. Мы не настоящие чемпионы».

Важно сейчас поднимать уровень наших чемпионатов и не опускать руки. Чтобы, когда развеются эти политические тучи, а это обязательно будет, и когда наши спортсмены встретятся с теми, с кем сейчас не имеют возможности побороться, чтобы они везде побеждали во всех видах спорта. Вот моё мнение», — приводит слова Чагина портал «Татар-информ».