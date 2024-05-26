Нико Хюлькенберг прокомментировал аварию двух «Хаасов» и Переса на Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Монако, в которой его напарник по команде Кевин Магнуссен столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом, а сам Хюлькенберг влетел в них. Инцидент произошёл на первом круге гонки.

«Это был обычный гоночный инцидент, какие нередко случаются на первом круге.

Два пилота не поделили трассу, не захотели уступать и не оставили друг другу места на такой узкой трассе, как Монако, а мне не повезло, и я стал жертвой этого инцидента», — сказал немецкий гонщик в эфире телеканала Sky Sports после аварии.

После этого инцидента гонка была прервана красными флагами, но ни Нико Хюлькенберг, ни Кевин Магнуссен, ни Серхио Перес уже не смогли продолжить борьбу, так как их машины были сильно разбиты.