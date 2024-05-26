Формула-1, Гран-при Монако — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

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В воскресенье, 26 мая, на городской трассе Монте-Карло состоится гонка восьмого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Монако. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Монако — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Гран-при Монако проходит с 24 по 26 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 268 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 212 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Макларен» (154).