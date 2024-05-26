Карлос Сайнс: приложу максимум усилий, чтобы Леклер смог победить в гонке ГП Монако

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что будет прикладывать все усилия, чтобы его товарищ по команде Шарль Леклер победил в гонке Гран-при Монако.

«Стартовав на третьей позиции, мне будет довольно непросто победить, хотя мы сделаем всё возможное, чтобы победить. Но я, со своей стороны, приложу максимум усилий, чтобы Шарль смог победить. Пока что у меня был тяжёлый уикенд, но сегодня я сосредоточусь на том, чтобы сделать всё возможное для победы Леклера», — приводит слова Сайнса Marca.

Напомним, вчера, 25 мая, в квалификации Гран-при Монако Шарль Леклер показал первый результат и, таким образом, смог завоевать поул-позицию на сегодняшней гонке Гран-при Монако.

Ранее стало известно, что Сайнс избежал штрафа за блокировку Албона в квалификации.