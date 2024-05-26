Опубликовано фото, показывающее повреждения болида Пиастри после инцидента с Сайнсом

Знаменитый гоночный специалист Альберт Фабрега опубликовал в своих социальных сетях фотографию, показывающую повреждения днища на болиде пилота «Макларена» Оскара Пиастри после инцидента на старте с представителем «Феррари» Карлосом Сайнсом.
Испанец при контакте заработал прокол, однако его гонку спас красный флаг, вывешенный после аварии с участием Серхио Переса и двух гонщиков «Хааса». После рестарта Пиастри финишировал вторым, а Сайнс — третьим.
Фото: Социальные сети Альберта Фабреги
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.
4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.
8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +2 круга.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2 круга.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга.
15. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга.
17. Эстебан Окон («Альпин») – не финишировал.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал.
19. Серхио Перес («Ред Булл») – не финишировал.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал.