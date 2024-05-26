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Цунода сравнялся с Пересом по количеству участий в третьем сегменте квалификаций в 2024-м

Цунода сравнялся с Пересом по количеству участий в третьем сегменте квалификаций в 2024-м
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Японский пилот «РБ» Юки Цунода занял восьмое место в квалификации в рамках Гран-при Монако. Таким образом, Цунода сравнялся по количеству участий в третьих сегментах с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом (6).

Напомним, стабильно хорошее выступление в квалификациях является одним из главных требований к Пересу со стороны советника команды Хельмута Марко.

«Его единственное слабое место — квалификация. Если он сможет там улучшить свои результаты, то нам не нужно будет думать о замене. Атмосфера в команде хорошая, ему комфортно здесь», — приводит слова Марко Laola.

В Монако Перес не смог выйти во второй сегмент и будет стартовать в гонке с 16-й позиции на стартовой решётке.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки в Монако.

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