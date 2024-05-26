После аварии Переса в Монако в больницу попал фотограф

Представитель Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщил, что после аварии пилота «Ред Булл» Серхио Переса и Кевина Магнуссена с Нико Хюлькенбергом из «Хааса» в больницу был доставлен фотограф.

К счастью, фотограф обошёлся без открытых ран и сразу же был отпущен.

Напомним, Перес при разгоне сместился вправо, задев правым задним колесом антикрыло Магнуссена, после чего машину «Ред Булл» закрутило и она задела Хюлькенберга. Отметим, что от болида Переса осталось только шасси.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Монако.