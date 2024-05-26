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«Мы сделаем выводы». Руководитель «Альпин» раскритиковал Окона за аварию в Монако

«Мы сделаем выводы». Руководитель «Альпин» раскритиковал Окона за аварию в Монако
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Руководитель «Альпин» Бруно Фамен подверг критике действия своего пилота Эстебана Окона по отношению к товарищу по команде — Пьеру Гасли. Ранее на первом круге гонки Гран-при Монако Окон предпринял попытку обогнать Гасли, однако места для двух машин не осталось. В результате машины столкнулись.

«Обгон Эстебана был абсолютно не к месту. Это именно то, чего мы не хотели видеть. Мы сделаем выводы из этого и примем решение по данному инциденту быстро. В первом круге у «Портье» — не то место, чтобы пытаться обогнать, не оставляя места для своего товарища по команде», — сказал Фамин в переговорах по радио.

Ранее Пьер Гасли также выступил с критикой Эстебана Окона за аварию на первом круге гонки Гран-при Монако.

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