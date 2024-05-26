«Меня прижали к отбойнику». Кевин Магнуссен — про аварию с Пересом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Монако, в которой, кроме него, участвовали его напарник по команде Нико Хюлькенберг и гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

«С моей точки зрения, передняя часть моей машины довольно сильно опережала зад машины Переса и он прижал меня к отбойнику, поэтому у нас произошёл контакт.

Я считал, что он оставит мне место, так как я был сбоку. Это даже был не поворот, а изгиб прямой, так что нужно оставлять сопернику место.

С моей точки зрения, я был сбоку, а он прижал меня к отбойнику», — сказал датский гонщик в эфире телеканала Sky Sports после инцидента.

После этой аварии оба пилота «Хааса» и мексиканец Серхио Перес сошли с дистанции.