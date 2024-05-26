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Судьи решили не наказывать гонщиков за массовую аварию на Гран-при Монако

Судьи решили не наказывать гонщиков за массовую аварию на Гран-при Монако
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Сегодня, 26 мая, проходит гонка в рамках Гран-при Монако Формулы-1. На первом круге произошла авария между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и двумя гонщиками «Хааса», Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом.

Судьи решили, что это был гоночный инцидент, и не стали наказывать пилотов. Дальнейшее расследование инцидентов проводиться не будет.

Гонка была остановлена на 40 минут. Машина Переса была полностью разрушена, осталось только шасси.

Пилоты продолжили гонку в следующем порядке: Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен»), Карлос Сайнс («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Юки Цунода («РБ»), Александер Албон («Уильямс»), Пьер Гасли («Альпин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Даниэль Риккардо («РБ»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Логан Сарджент («Уильямс»), Валттери Боттас («Кик-Заубер»), Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки в Монако.

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