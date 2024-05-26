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В России представили универсальную систему беспилотного транспорта

В России представили универсальную систему беспилотного транспорта
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Институт ФГУП «НАМИ» представил NAMI Self-Driving System — российскую универсальную систему беспилотного транспорта. Она позволяет автоматизировать движение любого легкового автомобиля, грузовой машины или роботизированного транспортного средства.

NAMI Self-Driving System

NAMI Self-Driving System

Фото: ФГУП «НАМИ»

В НАМИ отмечают, что для работы системы используется программное обеспечение собственной разработки, а также нейросети и базы данных для их обучения. Также создатели подчёркивают, что NAMI Self-Driving System можно не только установить на уже готовый автомобиль, но также интегрировать систему на этапе разработки машины.

Испытывалась беспилотная система на автомобилях LADA Vesta, а также машинах зарубежных брендов, сказано в пресс-релизе НАМИ. Для навигации система использует высокоточные цифровые карты собственной разработки.

Напомним, ранее в НАМИ заявили о разработке самого мощного в мире автомобиля с двигателем на водородных топливных элементах.

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