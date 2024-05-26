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Леклер впервые в карьере стал победителем домашнего Гран-при

Леклер впервые в карьере стал победителем домашнего Гран-при
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выигравший Гран-при Монако, впервые в карьере стал победителем домашнего этапа.

Всего же за карьеру 26-летний Леклер шесть раз поднимался на высшую ступень подиума, впервые он выиграл этап в 2019 году, финишировав первым на Гран-при Бельгии. Подиум стал 36-м для монегаска и вторым – в нынешнем сезоне, он также становился вторым на Гран-при Австралии.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.
4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.
8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

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