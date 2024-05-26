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Формула 1, Монако 2024: результат гонки, Леклер — первый, Пиастри — второй, Сайнс — третий

Шарль Леклер выиграл Гран-при Монако, Пиастри — 2-й, Сайнс — 3-й
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На городской трассе Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Его победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Замкнул тройку сильнейших пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Отметим, что гонка более чем на полчаса была прервана красными флагами из-за аварии с участием Серхио Переса и двух гонщиков «Хааса» на первом круге.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 78 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +7,152.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +7,585.
4. Ландо Норрис («Макларен») +8,650.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +13,309.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,853.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14,908.
8. Юки Цунода («РБ») +1 круг.
9. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2 круга.
12. Даниэль Риккардо («РБ») +2 круга.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2 круга.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга.
15. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2 круга.
17. Эстебан Окон («Альпин») – не финишировал.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал.
19. Серхио Перес («Ред Булл») – не финишировал.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал.

Формула-1 2024. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
26 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
2:23:15.554
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.152
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+7.585
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