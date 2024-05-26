Окон потеряет пять позиций на старте следующей гонки за аварию с Гасли

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон оштрафован на пять позиций на старте следующей гонки за аварию с напарником и соотечественником Пьером Гасли в гонке Гран-при Монако, проходящей в Монте-Карло. Изначально Окон получил от стюардов десять штрафных секунд, но так как Эстебан сошёл и не мог отбыть наказание, то оно было конвертировано в потерю позиций на стартовой решётке Гран-при Канады.

Окон попытался обогнать партнёра по команде, вследствие чего места для двух машин не осталось. Произошло столкновение, а болид Эстебана подлетел на колёсах машины напарника. Гасли не оставил инцидент без внимания, пожаловавшись на напарника по радио. Также Окон получил два штрафных балла (три в сумме за последние 12 месяцев).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Монако.