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Окон потеряет пять позиций на старте следующей гонки за аварию с Гасли

Окон потеряет пять позиций на старте следующей гонки за аварию с Гасли
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон оштрафован на пять позиций на старте следующей гонки за аварию с напарником и соотечественником Пьером Гасли в гонке Гран-при Монако, проходящей в Монте-Карло. Изначально Окон получил от стюардов десять штрафных секунд, но так как Эстебан сошёл и не мог отбыть наказание, то оно было конвертировано в потерю позиций на стартовой решётке Гран-при Канады.

Окон попытался обогнать партнёра по команде, вследствие чего места для двух машин не осталось. Произошло столкновение, а болид Эстебана подлетел на колёсах машины напарника. Гасли не оставил инцидент без внимания, пожаловавшись на напарника по радио. Также Окон получил два штрафных балла (три в сумме за последние 12 месяцев).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Монако.

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