Тото Вольф рассказал, что даёт «Мерседесу» новое переднее антикрыло

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал отказ от использования переднего антикрыла, который вызвал претензии соперников в начале текущего сезона Формулы-1.

«Речь идёт не о том, чтобы извлечь максимальную пользу из необычного обтекателя, а о фундаментальной основе автомобиля, которая придаёт пилотам уверенности в его управлении. Поведение машины хорошее, а баланс между низкой и высокой скоростью теперь стал намного лучше.

Я думаю, что это тот шаг, который мы должны были сделать. Это будет не единственное обновление, которое выведет нас на первый план. Самое главное, что направление разработки, похоже, идёт в правильном направлении», — приводит слова Тото Вольфа портал Motorsport.