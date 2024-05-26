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Тото Вольф рассказал, что даёт «Мерседесу» новое переднее антикрыло

Тото Вольф рассказал, что даёт «Мерседесу» новое переднее антикрыло
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал отказ от использования переднего антикрыла, который вызвал претензии соперников в начале текущего сезона Формулы-1.

«Речь идёт не о том, чтобы извлечь максимальную пользу из необычного обтекателя, а о фундаментальной основе автомобиля, которая придаёт пилотам уверенности в его управлении. Поведение машины хорошее, а баланс между низкой и высокой скоростью теперь стал намного лучше.

Я думаю, что это тот шаг, который мы должны были сделать. Это будет не единственное обновление, которое выведет нас на первый план. Самое главное, что направление разработки, похоже, идёт в правильном направлении», — приводит слова Тото Вольфа портал Motorsport.

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