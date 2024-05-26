Дженсон Баттон назвал черту, которая ему нравится в Оскаре Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон сказал, что ему нравится в пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Он агрессивен. Мне это нравится в Оскаре. Мы видели это в Майами, не так ли? Он был агрессивен на старте и на первых нескольких кругах», — приводит слова Дженсона Баттона портал F1oversteer.

Напомним, вчера, 25 мая, австралийский пилот показал второй результат в квалификации Гран-при Монако, уступив лишь пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Сегодня, 26 мая, состоится гонка восьмого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Монако.

В личном зачёте Формулы-1 Оскар Пиастри занимает шестую позицию с 53 очками.

Ранее Оскар Пиастри ответил, почему не смог завоевать поул в Монте-Карло.