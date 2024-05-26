Пиастри отреагировал на первый подиум в сезоне

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 26 мая, в Монте-Карло. Напомним, австралиец финишировал вторым.

«Сложная гонка. Поначалу темп был очень низким. Это был отличный уикенд, приятно добиться высокого результата. Я был силён в последние уикенды, но не мог показать результат. Хорошо, что есть подиум.

Сыграла ли роль ошибка в квалификации? Да, наверное, но и Шарль провёл отличный уикенд и был быстр с первого же круга. В целом я доволен вторым местом, это хороший результат для команды, так что мы можем быть рады», — сказал Пиастри после выступления.

Напомним, победителем Гран-при Монако стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.