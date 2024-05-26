Глава «Хааса» выступил с заявлением о дисквалификации пилотов в квалификации ГП Монако

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал дисквалификацию пилотов своей команды — Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга — во время квалификации Гран-при Монако.

«Проблема в том, что новое крыло было спроектировано немного по-другому. К тому же не хватило контактов между инженерами и парнями, которые проверяют болид по требованиям технического регламента. Они не осознавали, что концепция изменилась, что теперь всё близко к пределу и по краям крыла. На предыдущих антикрыльях ограничение всегда было по центру. Поэтому они проверяли его таким же образом. Это не оправдание — независимо от какой-либо информации, всегда следует проверять всё. Но они просто сосредоточились на центре.

По замыслу инженеров, крыло должно было быть максимально вытянуто с обеих сторон. Если бы информация об изменениях в болиде чётко была бы донесена до других работников, то ситуация была бы иной. В то же время, даже без этой информации, специалисты по проверке болидов согласно техническому регламенту должны были проверить его полностью. Прирост производительности нулевой, но дело не в этом. Устройство болида должно чётко следовать регламенту.

Мы должны быть уверены, что больше не повторим эту ошибку. Сегодня утром у меня было собрание команды, чтобы объяснить это. Нам нужно принять это как должное. Нам есть в чём винить только самих себя. Мы просто должны взять на себя ответственность и двигаться вперёд», — приводит слова Комацу портал Racingnews365.