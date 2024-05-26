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Мини стал лидером чемпионата Ф-3, выиграв гонку в Монако, Бедрин — 24-й

Сегодня, 26 мая, состоялась основная гонка этапа Формулы-3 в Монако. Первым к финишу пришёл пилот «Премы» Габриэле Мини, вторым оказался Кристиан Мэнселл (ART), а третьим — Люк Браунинг из «Хайтека». Таким образом, Мини стал лидером чемпионата.

Россиянин Никита Бедрин был вынужден менять носовой обтекатель и финишировал 24-м.

Формула-3. Монако (топ-10):

1. Габриэле Мини («Према») — 27 кругов.

2. Кристиан Мэнселл (ART) +0,8 сек.

3. Люк Браунинг («Хайтек») +1,7.

4. Арвид Линдблад («Према») +2,1.

5. Леонардо Форнароли («Трайдент») +2,6.

6. Дино Беганович («Према») +3,0.

7. Мари Бойя («Кампос») +4,8.

8. Тим Трамниц («МП Моторспорт») +5,2.

9. Джозеф Лоак (Rodin) +6,6.

10. Оливер Гёте («Кампос») +8,0.

...24. Никита Бедрин (AIX) +17,5.