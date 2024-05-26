Баньяя, Мартин и М. Маркес на «Дукати» заняли первые три места в гонке MotoGP в Барселоне
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Сегодня, 26 мая, состоялась гонка в рамках этапа MotoGP в Барселоне. Первым к финишу приехал Франческо Баньяя («Дукати»), вторым — Хорхе Мартин («Прамак»), третьим — Марк Маркес («Грезини»). Все три гонщика проводили гонку на мотоциклах «Дукати».
MotoGP. Гран-при Каталонии. Гонка (топ-10):
1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40 кругов.
2. Хорхе Мартин («Прамак») + 1,7.
3. Марк Маркес («Грезини») +10,4.
4. Алеш Эспаргаро («Априлья») +10,5.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Пертамина») +15,4.
6. Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +15,9.
7. Алекс Маркес («Грезини») +16,8.
8. Брэд Биндер («КТМ») +18,5.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,4.
10. Мигель Оливейра (Trackhouse Racing) +20,8.
Хорхе Мартин продолжает оставаться лидером личного зачёта в нынешнем сезоне.
MotoGP 2024. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
26 мая 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
40:11.726
2
Хорхе Мартин
Ducati
+1.740
3
Марк Маркес
Ducati
+10.491
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