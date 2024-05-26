Баньяя, Мартин и М. Маркес на «Дукати» заняли первые три места в гонке MotoGP в Барселоне

Сегодня, 26 мая, состоялась гонка в рамках этапа MotoGP в Барселоне. Первым к финишу приехал Франческо Баньяя («Дукати»), вторым — Хорхе Мартин («Прамак»), третьим — Марк Маркес («Грезини»). Все три гонщика проводили гонку на мотоциклах «Дукати».

MotoGP. Гран-при Каталонии. Гонка (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 40 кругов.

2. Хорхе Мартин («Прамак») + 1,7.

3. Марк Маркес («Грезини») +10,4.

4. Алеш Эспаргаро («Априлья») +10,5.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Пертамина») +15,4.

6. Рауль Фернандес (Trackhouse Racing) +15,9.

7. Алекс Маркес («Грезини») +16,8.

8. Брэд Биндер («КТМ») +18,5.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,4.

10. Мигель Оливейра (Trackhouse Racing) +20,8.

Хорхе Мартин продолжает оставаться лидером личного зачёта в нынешнем сезоне.