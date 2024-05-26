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Фото: Макс Ферстаппен удивлённо реагирует на аварию с участием Переса в Монако

Сегодня, 26 мая, проходит гонка в рамках Гран-при Монако Формулы-1. На первом круге произошла авария между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и двумя гонщиками «Хааса», Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом. Также столкнулись с друг другом представители «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Гонщик «Ред Булл» и лидер чемпионата Макс Ферстаппен забавно отреагировал на повтор аварий следующим образом.

Фото: Кадр из трансляции

Гонка была остановлена. Рестарт гонки объявлен на 16:44 мск. Порядок гонщиков будет такой: Шарль Леклер («Феррари»), Оскар Пиастри («Макларен»), Карлос Сайнс («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Юки Цунода («РБ»), Александер Албон («Уильямс»), Пьер Гасли («Альпин»), Эстебан Окон («Альпин»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Даниэль Риккардо («РБ»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Логан Сарджент («Уильямс»), Валттери Боттас («Кик-Заубер»), Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки в Монако.