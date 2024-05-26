О`Салливан выиграл гонку Ф-2 в Монако, стартовав 15-м, благодаря VSC, Берман — 4-й

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Сегодня, 26 мая, состоялась основная гонка Формулы-2 в Монако. Первым финишировал британский пилот «Арт Гран-при» Зак О`Салливан, вторым стал Исак Хаджар («Кампос»), третьим — Пол Арон («Хайтек»).

Протеже «Феррари» Оливер Берман стал четвёртым, а юниор «Мерседеса Андреа Кими Антонелли седьмым.

Формула-2. Монако, гонка (топ-10):

1. Зак О`Салливан («Арт Гран-при») — 42 круга.

2. Исак Хаджар («Кампос») +0,5.

3. Пол Арон («Хайтек») +8,0.

4. Оливер Берман («Према») +9,1.

5. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +9,5.

6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +9,9.

7. Андреа Кими Антонелли («Према») +17,5.

8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +17,8.

9. Виктор Мартинс («Арт Гран-при») +18,0.

10. Зейн Мэлоуни (Rodin) +26,5.

Пилот Джошуа Дюрксен, выезжая из боксов, врезался в машину Зейна Мэлоуни. На трассе появился виртуальный сейфти-кар, который позволил О`Салливану провести требуемый пит-стоп без потери первого места.