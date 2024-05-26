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О`Салливан выиграл гонку Ф-2 в Монако, стартовав 15-м, благодаря VSC, Берман — 4-й

О`Салливан выиграл гонку Ф-2 в Монако, стартовав 15-м, благодаря VSC, Берман — 4-й
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Сегодня, 26 мая, состоялась основная гонка Формулы-2 в Монако. Первым финишировал британский пилот «Арт Гран-при» Зак О`Салливан, вторым стал Исак Хаджар («Кампос»), третьим — Пол Арон («Хайтек»).

Протеже «Феррари» Оливер Берман стал четвёртым, а юниор «Мерседеса Андреа Кими Антонелли седьмым.

Формула-2. Монако, гонка (топ-10):

1. Зак О`Салливан («Арт Гран-при») — 42 круга.
2. Исак Хаджар («Кампос») +0,5.
3. Пол Арон («Хайтек») +8,0.
4. Оливер Берман («Према») +9,1.
5. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +9,5.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +9,9.
7. Андреа Кими Антонелли («Према») +17,5.
8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +17,8.
9. Виктор Мартинс («Арт Гран-при») +18,0.
10. Зейн Мэлоуни (Rodin) +26,5.

Пилот Джошуа Дюрксен, выезжая из боксов, врезался в машину Зейна Мэлоуни. На трассе появился виртуальный сейфти-кар, который позволил О`Салливану провести требуемый пит-стоп без потери первого места.

Формула-2 2024. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Гонка 2 (42 круга)
26 мая 2024, воскресенье. 10:40 МСК
Окончено
1
Зак О'Салливан
ART Grand Prix
1:00:25.696
2
Исак Хаджар
Campos Racing
+0.580
3
Пол Арон
Hitech Pulse-Eight
+8.053
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