О`Салливан выиграл гонку Ф-2 в Монако, стартовав 15-м, благодаря VSC, Берман — 4-й

Сегодня, 26 мая, состоялась основная гонка Формулы-2 в Монако. Первым финишировал британский пилот «Арт Гран-при» Зак О`Салливан, вторым стал Исак Хаджар («Кампос»), третьим — Пол Арон («Хайтек»).
Протеже «Феррари» Оливер Берман стал четвёртым, а юниор «Мерседеса Андреа Кими Антонелли седьмым.
Формула-2. Монако, гонка (топ-10):
1. Зак О`Салливан («Арт Гран-при») — 42 круга.
2. Исак Хаджар («Кампос») +0,5.
3. Пол Арон («Хайтек») +8,0.
4. Оливер Берман («Према») +9,1.
5. Хуан Мануэль Корреа (DAMS) +9,5.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +9,9.
7. Андреа Кими Антонелли («Према») +17,5.
8. Габриэл Бортолето («Инвикта») +17,8.
9. Виктор Мартинс («Арт Гран-при») +18,0.
10. Зейн Мэлоуни (Rodin) +26,5.
Пилот Джошуа Дюрксен, выезжая из боксов, врезался в машину Зейна Мэлоуни. На трассе появился виртуальный сейфти-кар, который позволил О`Салливану провести требуемый пит-стоп без потери первого места.
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