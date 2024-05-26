Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку Формулы-Е в Шанхае
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Сегодня, 26 мая, состоялась вторая основная гонка в рамках Гран-при Формулы-Е в Шанхае. Первое место занял гонщик Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche), вторым стал Джейк Хьюз (Neom McLaren), а третьим — Норман Нато (Avalanche Andretti).
Формула-Е. Шанхае, вторая (топ-10):
1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 28 кругов.
2. Джейк Хьюз (Neom McLaren) +0,6.
3. Норман Нато (Avalanche Andretti) +1,1.
4. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) +2,2.
5. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +3,1.
6. Стоффель Вандорн (DS Penske) +3,6.
7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,3.
8. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +5,0.
9. Робин Фряйнс (Envision Racing) +7,8.
10. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +8,8.
Первую гонку этапа выиграл Митч Эванс.
Формула-Е 2024. Этап 12, Шанхай, Китай
Шанхай. Гран-при 2. Гонка
26 мая 2024, воскресенье. 10:04 МСК
Окончено
1
Антониу Феликс да Кошта
TAG Heuer Porsche
36:04:00
2
Джейк Хьюз
Neom McLaren
+0.612
3
Норман Нато
Avalanche Andretti
+1.122
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