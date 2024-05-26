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«Мерседес» отказался от концепции переднего антикрыла, вызвавшей претензии соперников

«Мерседес» отказался от концепции переднего антикрыла, вызвавшей претензии соперников
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«Мерседес» изменил верхнюю четвёртую плоскость болида. Новый дизайн переднего антикрыла уже начал использовать на Гран-при Монако Джордж Расселл. Об этом сообщает портал Motorsport.

В новом антикрыле верхняя четвёртая плоскость восстановлена до традиционной длины. Подвижные секции этих створок теперь шире, что обеспечивает больше возможностей для настройки. Из-за этих корректировок было изменено распределение закрылок по ширине всех четырёх элементов.

На стыке торцевых пластин хорда основной панели была укорочена и перенесена на вторую плоскость, которая имеет более традиционное соединение с торцевой панелью, а не двухсекционную компоновку, использовавшуюся ранее.

Стоит сказать, что в начале текущего сезона решение об установке данного антикрыла вызвало споры, однако ФИА признала установку легальной.

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