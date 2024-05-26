«Что он сделал?!» Гасли раскритиковал Окона за аварию на первом круге

Сегодня, 26 мая, проходит гонка в рамках Гран-при Монако Формулы-1. На первом круге произошла авария с участием двух пилотов «Альпин», Пьера Гасли и Эстебана Окона.

Фото: Кадр из трансляции

Окон попытался обогнать партнёра по команде, вследствие чего места для двух машин не осталось. Произошло столкновение, а болид Эстебана подлетел на колёсах машины напарника

«Что он сделал? Зачем он попытался меня атаковать? Боже мой, теперь вся машина повреждена!» — сказал Гасли по радио.

Также на первом круге произошла авария между пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и двумя гонщиками «Хааса», Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом. Машина мексиканца была полностью разрушена, а гонка была остановлена. Время рестарта пока неизвестно.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию гонки в Монако.