Карлос Сайнс: я очень рад увидеть победу Шарля в домашней гонке

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё третье место на Гран-при Монако сезона-2024.

«Борьба была плотной. Уже на первом круге я почувствовал давление и был очень рад, что на рестарте был третьим.

Очень рад увидеть победу Шарля в домашней гонке, он весь уикенд пилотировал отлично. Рад за команду — это заслуженный успех. Каждую неделю мы становимся всё лучше и лучше.

С тех пор, как я понял, что Норрис уже не проведёт пит-стоп, я решил, что можно прибавить, оказать немного прессинга на Пиастри. Пару раз его немного заносило, но недостаточно для того, чтобы провести обгон», — сказал испанский гонщик после финиша гонки.

Победу на Гран-при Монако одержал напарник Сайнса по «Феррари» — монегаск Шарль Леклер.