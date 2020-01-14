Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович чуть не перевернулся на 9-м этапе «Дакара»

Белорусский гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о девятом этапе ралли «Дакар»-2020, после которого он сохраняет третье место в общем зачёте.



«Неплохой день, только стартовая позиция была не очень удачной: вперемежку с джипами. На первой части пришлось попотеть, пока выбирались из пыли. Подержал наш Лопрайс, подержал один джип, но они быстро ехали, поэтому нам их трудновато было объехать.



Вторая часть так началась, что чуть ли не засыпали: идеально гладкая дорога, максимальная скорость 140 километров — я даже включал круиз-контроль, чтобы нога не затекала. Но километров за 50 до финиша начались песчаные холмики с заметёнными в них камнями. У нас был один очень опасный момент. Мы наехали на две „волны“, очень неудачно сработала задняя подвеска: очень высоко её подбило. Машина встала практически вертикально на переднюю ось, передними кронштейнами мы ударились в камни, сломали две рессоры, но слава богу, что не перевернулись через „морду“. Наверное, до этого пары градусов не хватило.



На мой взгляд, это наш самый опасный момент в гонке. Хотя ничего такого по темпу мы не делали. Сейчас, наверное, будем вносить изменения в подвеску, раз она так отрабатывает», — заявил Вязович в интервью пресс-службе «МАЗ-СПОРТавто».