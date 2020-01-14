На машине Карякина в ходе девятого этапа «Дакара» треснуло три диска

Сергей Карякин, выступающий на ралли «Дакар» в классе мотовездеходов, рассказал о том, как для него прошёл девятый спецучасток ралли-марафона. Россиянину пришлось столкнуться с техническими трудностями.

«Доп начался интересно: закрученные дорожки, камни, нужно было много пилотировать и ехать точно. Потом на колесе нашего багги Can-Am Maverick треснул диск. Через 70 км треснул второй диск, а на лиазоне — третий! Колёса начало спускать, но, слава богу, мы остановились только на одну замену. Пришлось ехать 60 км на полуспущенном колесе — его стравило где-то до 0,5 атмосфер. Потеряли, конечно, и на максималке, и в поворотах. Но в целом спецучасток прошёл для нас неплохо. Хорошо, что была зона сервиса, где мы поставили новые колёса.



Вторая часть спецучастка состояла из прямиков, ничего интересного. Даже рассказывать не хочется, потому что уже устали — четвёртый день вот такой ерунды. Завтра будут дюны, к ним надо подготовиться. Нас ждёт марафон — очень серьёзное испытание, которое может всё сильно изменить. Посмотрим, чем послезавтра закончится этот марафон. Пока мы остаёмся на своей позиции, ничего не меняем, едем как едем», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.