Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

На машине Карякина в ходе девятого этапа «Дакара» треснуло три диска

На машине Карякина в ходе девятого этапа «Дакара» треснуло три диска
Авто / Дакар 2020 0

Сергей Карякин, выступающий на ралли «Дакар» в классе мотовездеходов, рассказал о том, как для него прошёл девятый спецучасток ралли-марафона. Россиянину пришлось столкнуться с техническими трудностями.

«Доп начался интересно: закрученные дорожки, камни, нужно было много пилотировать и ехать точно. Потом на колесе нашего багги Can-Am Maverick треснул диск. Через 70 км треснул второй диск, а на лиазоне — третий! Колёса начало спускать, но, слава богу, мы остановились только на одну замену. Пришлось ехать 60 км на полуспущенном колесе — его стравило где-то до 0,5 атмосфер. Потеряли, конечно, и на максималке, и в поворотах. Но в целом спецучасток прошёл для нас неплохо. Хорошо, что была зона сервиса, где мы поставили новые колёса.

Вторая часть спецучастка состояла из прямиков, ничего интересного. Даже рассказывать не хочется, потому что уже устали — четвёртый день вот такой ерунды. Завтра будут дюны, к ним надо подготовиться. Нас ждёт марафон — очень серьёзное испытание, которое может всё сильно изменить. Посмотрим, чем послезавтра закончится этот марафон. Пока мы остаёмся на своей позиции, ничего не меняем, едем как едем», — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020