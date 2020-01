Квят вновь показал, как он осваивает игру на гитаре

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят продолжает постигать искусство игры на гитаре. В ходе минувшего сезона на странице его команды в «Твиттере» уже появлялись видеозаписи, на которых запечатлены его занятия музыкой. В одной из них он сыграл знаменитую фолк-балладу The House of the Rising Sun, записанную в 1964 году группой The Animals. В 2004 году она вошла в список 500 лучших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone, заняв 123-е место.



Теперь же в «Твиттере» команды появился новый короткий ролик.

«Неважно, куда он идёт, гитара рядом с ним», — сказано в сообщении, сопровождающем видео.

Соответствующий ролик можно увидеть на странице команды Квята в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 16 января, Даниил прошёл подгонку сиденья.